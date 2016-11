Watzke lobt die Auba-Show: "Er ist wie CR7"

Watzke lobt Aubameyang für sein perfektes Comeback

In der Champions League durfte Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang nicht ran, weil er verbotenerweise in Mailand shoppen war. Doch in der Bundesliga kam der Stürmer sehenswert mit einem Viererpack gegen den HSV zurück. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kennt seinen Spezi im Angriff ganz genau und weiß, wie der Gabuner tickt.

"Er ist ja auch ein Spieler, der es ein bisschen genießt, im Rampenlicht zu stehen. Es gibt eben solche Typen", sagte Watze gegenüber "Bild" und fügte hinzu: "Da ist er wie Cristiano Ronaldo. Auba kann damit sehr gut umgehen."

Der Geschäftsführer der Borussia lobte das perfekte Comeback nach der Suspendierung unter der Woche: "Die Reaktion von Auba war großartig." Allerdings hatten die Verantwortlichen nach der Unterredung mit dem 27-Jährigen auch genau dies erwartet. Das er heiß drauf ist, das Geschehene wieder gut zu machen, "das haben wir in den Gesprächen mit ihm sofort gemerkt."

Watzke freute sich außerdem bereits auf die Partie gegen den Rekordmeister nach der Länderspielpause (19.11.). "Das ist eine gute Gelegenheit für uns, zurückzukommen. Wir müssen bereit sein für dieses Spiel." Dass Auba vorher allerdings ein weiteres Mal einen Abstecher nach Mailand machen soll, um daraufhin erneut für ein Viererpack zu sorgen, sei nicht nötig, gab der BVB-Boss lachend zu: "Nein. Er fliegt jetzt erst mal zur Nationalmannschaft. Zur Wiederholung ist die Aktion nicht gedacht."