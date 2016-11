Medien: Bayern an Isco dran

Isco spielt seit 2013 in Madrid und traf unter anderem im CL-Halbfinale 2014 auf die Bayern

Holt Bayern-Trainer Carlo Ancelotti einen alten Bekannten aus Madrider Zeiten zu den Bayern? Angeblich soll Mittelfeld-Star Isco das Interesse des deutschen Rekordmeisters geweckt haben. Das berichtet der "Daily Express".

Dem Bericht zu Folge könnten die Münchener schon im Winter einen Transfer forcieren. Isco, 2013 als kommender Star zu Real gewechselt, gilt bei den Madrilenen aktuell nur als Edelreservist. In der Primera División kam er in dieser Saison achtmal zum Einsatz, absolvierte aber nur zwei Spiele über die vollen 90 Minuten.

Carlo Ancelotti kennt Isco noch gut aus seiner Zeit als Madrid-Trainer. Unter dem Italiener absolvierte der offensive Mittelfeldspieler immer mehr als 30 Liga-Partien in einer Saison. Das Vertrauen könnte er ihm beim FCB wieder schenken.

Konkurrent aus London?

Ein weiteres Argument für das Interesse der Bayern ist, dass der Spanier in der laufenden Saison noch nicht in der Champions League eingesetzt wurde. Dementsprechend könnte er für die Bayern nach einem Wintertransfer in der Königsklasse auflaufen, wenn er bis dahin auch in den beiden verbleibenden Gruppenspielen nicht zum Einsatz gekommen ist.

Die englische Zeitung berichtet allerdings auch vom Interesse der Tottenham Hotspur an Isco. Im Sommer soll er den Londonern abgesagt haben, weil er sich bei Real durchsetzen wollte. Nach Informationen des Blattes soll er nach seinem persönlich schwachen Saisonstart an einem Transfer zum Winter interessiert sein.