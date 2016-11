Bayern wohl mit Boateng gegen den BVB

Jerôme Boateng kann wohl gegen den BVB mitwirken

Jerôme Boateng steht trotz seiner Länderspiel-Absage für das Spitzenspiel von Bayern München am 19. November bei Borussia Dortmund wohl zur Verfügung.

"Das sollte klappen", wird der 28 Jahre alte Verteidiger nach einer Untersuchung bei Nationalmannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt am Montag bei "Sky News HD" zitiert.

Boateng verzichtet auf die beiden Länderspiele der DFB-Auswahl am Freitag (20:45 Uhr) in Serravalle gegen San Marino und am 15. November in Mailand gegen Italien.

"Ich habe seit zehn Tagen leichte Probleme am Knie und den Adduktoren. Ich konnte deshalb gegen Hoffenheim auch nur mit Schmerztabletten spielen. Leider sind dann auch noch Muskelprobleme dazugekommen", sagte der Münchner Innenverteidiger der "Bild". Es sei "nie leicht, Jogi Löw abzusagen, weil jedes Länderspiel eine Ehre ist. Aber ich kann nicht riskieren, länger auszufallen".