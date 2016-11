Evra feiert Comeback im Nationalteam

Evra kehrt ins National-Team zurück

Routinier Patrice Evra gehört erstmals seit der EM im eigenen Land wieder zum Aufgebot der französischen Nationalmannschaft.

Nationalcoach Didier Deschamps nominierte den 35-Jährigen Juventus-Verteidiger am Montag nachträglich für das richtungweisende WM-Qualifikationsspiel in Paris gegen Schweden, nachdem sich am Wochenende Linksverteidiger Layvin Kurzawa von Paris Saint-Germain verletzt hatte.

Evra hatte in den vier Länderspielen nach der Europameisterschaft 2016, wo er alle Partien über die volle Distanz bestritt, nicht mehr im Kader der "Bleus" gestanden. Der Abwehrspieler kommt bislang auf 80 Länderspiele. Mit jeweils sieben Punkte führen Frankreich und Schweden die Qualifikationsgruppe A gemeinsam an.

sid/red