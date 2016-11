ÖFB-U21 im Playoff ohne Grillitsch und Serbest

Florian Grillitsch und Tarkan Serbest müssen diesmal passen. Florian Sittsam ist nachgerückt

Österreichs U21-Nationalteam muss im Playoff für die EM 2017 gegen Spanien ohne Florian Grillitsch und Tarkan Serbest auskommen. Grillitsch hat Rückenprobleme, Serbest eine Oberschenkelverletzung.

U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat vorerst nur Florian Sittsam (Wiener Neustadt) nachnominiert, der ins Teamcamp nach Bad Erlach einrückt. Der defensive Mittelfeldspieler kam 2015 zu zwei Einsätzen in der U21 in freundschaftlichen Länderspielen. Grillitsch kam in der Gruppenphase der EM-Qualifikation sechs Mal zum Zug, Serbest fünf Mal.

Für den Niederösterreicher Grillitsch ist der Ausfall doppelt bitter, da er sich in St. Pölten sehr wohl fühlt. Er stammt ja aus der Akademie St. Pölten, war auch bei der Meisterfeier des SKN St. Pölten mit von der Partie. Im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland erwischte der Legionär von Werder Bremen allerdings nicht gerade seinen besten Tag und wurde von Gregoritsch nach der ersten Hälfte durch Sturms Andreas Gruber ersetzt. Valentino Lazaro wurde damals (nach Abstimmung mit A-Teamchef Marcel Koller) als Rechtsverteidiger "getestet". Er ist diesmal aufgrund des A-Länderspiels gegen Irland auch nicht dabei.

Das Playoff-Hinspiel gegen die teils prominent besetzten Spanier steigt Freitag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) in der NV Arena. Die zweite Paarung heißt Serbien gegen Norwegen. Die Rückspiele finden am 15. November statt.

red