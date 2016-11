U21: Baumgartl ersetzt Süle

Timo Baumgartl könnte zu seinem U21-Länderspieldebüt kommen

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat Abwehrspieler Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart für die anstehenden Länderspiele der deutschen U21 gegen die Türkei am Donnerstag in Berlin und fünf Tage später in Tychy nachnominiert.

Kuntz reagierte damit auf die Absage von Niklas Süle. Der Innenverteidiger von 1899 Hoffenheim steht aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung. Der 20-jährige Baumgartl könnte sein Debüt in der U21 feiern.

Einsätze feierte der Youngster bereits für die deutsche U18 und U19, wo er in der EM-Qualifikation 2014/2015 aktiv war. In der aktuellen Saison absolvierte Baumgartl wettbewerbsübergreifend neun Spiele von Beginn an für den VfB.