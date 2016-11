Ronaldo bei Real: Weiter geht's, bis 41!

Cristiano Ronaldo verlängerte seinen Vertrag bei Real Madrid

Cristiano Ronaldo hat Großes vor: Der portugiesische Superstar von Real Madrid will noch zehn Jahre weitermachen. Dann wäre er 41 Jahre alt.

Das Trikot mit der symbolischen Nummer "2021" hielt Superstar Cristiano Ronaldo stolz in die Kameras - und nahm dann gleich die nächsten fünf Jahre mit Real Madrid ins Visier.

"Was ich am allermeisten will, ist den Rest meiner Karriere weiter zu genießen. Ich habe noch immer zehn Jahre vor mir", sagte der 31 Jahre alte Portugiese bei der feierlichen Unterzeichnung seines neuen Vertrages mit einer Laufzeit bis 2021 am Montag in Madrid.

Der neue Kontrakt sei erst der "vorletzte" seiner Laufbahn, so Ronaldo weiter. Er will noch professionell weitermachen bis er 41 Jahre zählt.

"Symbol für den besten Klub in der Welt"

"Nach dieser Saison, in der wir die Champions League gewonnen haben und ich mit Portugal Europameister wurde, jetzt noch meinen Vertrag bei Real verlängern zu können, hätte ich niemals erwartet. Es war ein traumhaftes Jahr", sagte der dreimalige Weltfußballer: "Ich bin überglücklich und will weiterhin Geschichte schreiben für den besten Verein der Welt."

Klubboss Florentino Perez äußerte sich ebenfalls regelrecht euphorisch zur langfristigen Vertragsverlängerung seines Vorzeige-Spielers. "Deine Laufbahn hat eine Ära geprägt", sagte er an Ronaldo gerichtet bei der Zeremonie am Montag: "Du bist eine Ikone für diesen Klub, ein Symbol für den besten Klub in der Welt."

Ronaldo ein Garant für Superlativen

Die Einigung mit dem dreimaligen Weltfußballer hatte Real bereits am Sonntag bekannt gegeben. Ronaldo wäre beim Vertragsende 36 Jahre alt. Angeblich wird das Salär des Angreifers nochmals kräftig aufgestockt und Ronaldo bleibt damit weiterhin bestbezahlter Fußballer weltweit: Bislang soll er rund 20 Millionen Euro netto im Jahr kassieren.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2009 von Manchester United für die damalige Weltrekord-Ablöse von rund 94 Millionen Euro hat Ronaldo mit den Königlichen neun Titel gewonnen, darunter zwei Triumphe in der Champions League (2014 und 2016). In 360 Spielen für den spanischen Rekordmeister erzielte der Stürmer unglaubliche 371 Tore und ist damit der beste Torjäger der Vereinsgeschichte.

Nach Ronaldos Verlängerung steht bei Real das Gerüst der Superstars für die kommenden Jahre nun endgültig. Zuvor hatte der Klub bereits die Verträge mit dem deutschen Weltmeister Toni Kroos, dem Waliser Gareth Bale (beide bis 2022) und dem Kroaten Luka Modrić (bis 2020) verlängert.

"Es wird auch eine Zeit nach Ronaldo geben", sagte Präsident Perez am Montag. Wenn es nach Ronaldo selbst geht, dauert dies jedoch noch ziemlich lange.