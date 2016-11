"Albtraum": Ex-BVB-Profi tadelt Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang spielt seit 2013 beim BVB

Der frühere BVB-Profi Michael Schulz hat Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang trotz seines Viererpacks in Hamburg für den Mailand-Trip in der vergangenen Woche kritisiert.

"Das ist ein Alptraum. In meiner Karriere hätte ich in einer so wichtigen Phase der Saison nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, nach Mailand zu fliegen", polterte Schulz bei "Eurosport".

Dass Borussia Dortmund Reisen seiner Spieler in der englischen Woche überhaupt reglementieren müsse, sei ihm "völlig schleierhaft", so der ehemalige Abwehrspieler.

"Der Sport wird immer intensiver. Dazu gehört in der Phase der Spielvorbereitung hundertprozentige Professionalität", ergänzte Schulz.

Aubameyang war zwei Tage vor dem wichtigen Champions-League-Spiel seines Teams gegen Sporting nach Mailand gereist. Trainer Thomas Tuchel hatte ihn daraufhin für die Partie gegen die Portugiesen aus dem Kader des BVB gestrichen.

In der Bundesliga am Samstag war Aubameyang zurückgekehrt und hatte beim 5:2-Erfolg seiner Mannschaft gegen den HSV vier Treffer selbst erzielt sowie einen weiteren vorbereitet.