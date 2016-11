Guerreiro: Barça? "BVB überzeugte mich"

Raphaël Guerreiro von Borussia Dortmund sagte Barça und PSG ab

Neueinkauf Raphaël Guerreiro von Borussia Dortmund hat zugegeben, Offerten vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain abgelehnt zu haben.

Besonders das Angebot der Katalanen habe ihn gereizt "Es war sehr schwer, Nein zu Barcelona zu sagen", erklärte der portugiesische Europameister gegenüber "Canal +" und ergänzte: "Dann aber kam der Moment, in dem ich meine Entscheidung treffen musste. Die Offerte von Borussia Dortmund überzeugte mich am meisten. Ich wollte in dieser Saison auf jeden Fall regelmäßig spielen und Minuten sammeln."

Das ist ihm beim BVB bisher gelungen. Zwölfmal stand der gelernte Linksverteidiger bislang wettbewerbsübergreifend für die Schwarzgelben auf dem Platz, siebenmal in der Startelf. "Ich freue mich sehr darüber, dass es in Deutschland für mich bislang so gut läuft", sagte Guerreiro.

Der in Frankreich geborene und aufgewachsene 1,70-Meter-Mann äußerte sich außerdem zum schon etwas weiter zurückliegenden Interesse aus Paris. "Ich habe letztes Jahr ein Angebot von PSG bekommen, mich damals aber zum Verbleib in Lorient entschieden. Vor der EURO wollte ich so viel wie möglich spielen. Es war eine schwierige Entscheidung, aber dadurch wurde ich Teil des Europameister-Kaders von Portugal", so Guerreiro, der zugab: "Ich bin sehr dankbar für das Interesse von Barcelona und PSG."