Burke: Leipzig kann Meister werden

Oliver Burke traut Leipzig die Meisterschaft zu

Forsche Töne aus Sachsen: Während RB-Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen nach dem 3:1-Sieg des Aufsteigers gegen den FSV Mainz noch sagte, dass ein Angriff auf den FC Bayern nicht geplant sei, bewertet Oliver Burke die Situation anders.

"Können wir Meister werden? Ich persönlich glaube: ja, natürlich", sagte der schottische Youngster im Interview mit "SkySportsNews". Es fühle sich "großartig" an, in der Liga derzeit auf Platz zwei zu stehen und die Spiele so "bequem zu gewinnen", so der 19-Jährige. "Wir schlagen uns richtig gut und es fühlt sich hervorragend an."

Allerdings, relativierte der im Sommer für geschätzte 15 Millionen Euro zum Aufsteiger gewechselte Stürmer, sei es noch ein weiter Weg bis zum Titel. "Wir sollten uns darüber jetzt noch nicht zu viele Gedanken machen, einfach in jedes Spiel gehen, 100 Prozent geben und weiter hart arbeiten. Jeder von uns will an die Spitze, jeder von uns will Titel gewinnen. Also, warum nicht?!", zeigte sich Burke zuversichtlich.

Burke "will die Meisterschaft mit Leipzig gewinnen"

"Ich will die Meisterschaft gewinnen und ich will sie mit Leipzig gewinnen. Wir haben die Spieler und die Qualität dazu", ist der Offensivmann überzeugt. Dass die Sachsen das Potenzial haben, auch am Ende der Saison weit oben in der Tabelle zu stehen, steht für Burke außer Frage. Im Moment deute einiges daraufhin, dass RB Leipzig zumindest die Champions League erreichen kann: "Ganz sicher sogar, wenn wir weiter so hart arbeiten und Einsatz zeigen."

Neben den sportlichen Zielen gab der Schotte mit einem Lächeln auch preis, was für ihn der größte Unterschied zwischen dem Leben auf der Insel und in Deutschland ist: "Auf der anderen Straßenseite zu fahren." Bis er die deutsche Sprache beherrsche, werde es noch ein wenig dauern, "aber ich bin gewillt, es zu lernen".