Aubameyang zurück in Mailand

Pierre-Emerick Aubameyang ist mit BVB-Erlaubnis nach Mailand geflogen

Pierre-Emerick Aubameyang hat es wieder getan - diesmal aber mit Erlaubnis: Der Torjäger von Borussia Dortmund flog einen Tag nach seinem Viererpack beim 5:2-Erfolg am Samstag beim Hamburger SV mit seinem Bruder Willy zu dessen Familie nach Mailand.

Laut "Bild" war der Ausflug diesmal jedoch genehmigt. In der vergangenen Woche war Aubameyang nach einem Mailand-Trip von Trainer Thomas Tuchel für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon suspendiert worden. "Ich habe einen Fehler gemacht", räumte Afrikas Fußballer des Jahres anschließend ein.

#Repost @bruno_ecuele_manga_officiel ・・・ PEA & BEM go to Gabon #TeamGabon A photo posted by Aubameyang (@aubameyang97) on Nov 7, 2016 at 1:44am PST

In Mailand blieb Aubameyang allerdings nur bis Montag. Dann reiste der Gabuner weiter in seine Heimat, wo am Samstag das WM-Qualifikationsspiel in Mali ansteht.