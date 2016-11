Tim Wiese schießt gegen "Blabla"-Experten

Ist Tim Wiese bald als Experte am Spielfeldrand unterwegs?

Tim Wiese oder "The Machine", wie sein Kampfname lautet, zeigt sich auch nach seinem erfolgreichen Wrestling-Debüt weiter in Angriffslaune - und das nicht nur im Ring. Zweifel an einem standesgemäßen Einstand hätte er zu keinem Zeitpunkt gehabt, versichert der 34-Jährige.

"Alles, was ich mache, mache ich ganz oder gar nicht", sagte der Ex-Nationaltorhüter im Interview mit "Sport1". Deshalb verspüre der ehemalige Bremer auch keine Erleichterung. "Warum erleichtert? Was ich mir vornehme, das tritt dann auch so ein. Was ich mache, das mache ich zu 100 Prozent", gibt sich Wiese auch nach seiner Premiere in München betont selbstbewusst.

Über den lang ersehnten ersten Kampf wusste der 113-Kilo-Mann indes nur positives zu berichten. "Es war ein riesiger Adrenalin-Kick, der totale Wahnsinn, so viele Menschen hinter sich zu haben. Das war früher mit 20 in der Bundesliga schon so, doch heute ist es noch viel mächtiger. Das ist pure Gänsehaut."

Zukunft im Fußball: Kreisliga? TV-Experte?

Neben seiner Ankündigung "im Frühjahr 2017" für den Kreisligisten SSV Dillinigen auflaufen zu wollen, schließt Weise auch eine Karriere als TV-Experte nicht aus. Angebote gäbe es genug. "Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und habe bestimmt mehr Ahnung als alle Experten, die in ihrem Leben nie professionell Fußball gespielt haben", stichelt der gebürtige Bergisch Gladbacher. In seinen Augen sollten ehemalige Aktive viel häufiger zu Wort kommen.

"Es gibt aber so viele, die nur blabla machen und sich als Super-Experten sehen. Ich kann etwas zum Fußball sagen", deutet "The Machine" eine Zukunft am Spielfeldrand an.

Zunächst folgen aber erstmal "weitere Trips in die USA", um zu trainieren. Viel mehr will Wiese nicht verraten: "Lass euch überraschen! Wenn Tim Wiese - "The Machine" - gerufen wird, dann ist er da".