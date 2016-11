Bruchhagen empfiehlt Hochstätter

Heribert Bruchhagen rät dem HSV zu einer Verpflichtung von Christian Hochstätter

"Sky"-Experte Heribert Bruchhagen hat sich für den Bochumer Sportvorstand Christian Hochstätter als möglichen Sportdirektor für den krisengeschüttelten Hamburger SV ausgesprochen.

"Christian Hochstätter hat in Mönchengladbach in Zusammenarbeit mit Hans Meyer bewiesen, dass er die Bundesliga versteht", sagte der frühere HSV-Manager in einem exklusiven Interview mit "Sky Sport News HD": "Er hat in den vergangenen Jahren beim VfL Bochum bewiesen, dass er unaufgeregt und kontinuierlich arbeitet. Er erfüllt die Bedingungen, dem HSV zu helfen."

Darüber hinaus rät Bruchhagen HSV-Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer den Fokus ausschließlich auf die Mannschaft zu legen. "Ich würde den Rat geben, ganz eng an die Mannschaft heranzugehen. Das ganze Administrative und Repräsentative sein zu lassen und sich voll und ganz auf den sportlichen Bereich zu konzentrieren. Eine Wagenburg bilden, um dann eine Leistungssteigerung der Mannschaft zu erreichen."