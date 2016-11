Stadt Wien fürchtet Folgeschäden im Prater

Das Hauptfeld im Ernst Happel-Stadion bleibt für das Team bis Freitag tabu

Österreichs Nationalteam muss vor dem Schlüsselspiel in der WM-Qualifikation am Samstag (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen Irland im ausverkauften Ernst Happel-Stadion zum Training in die Südstadt ausweichen. Die erste Einheit in Maria Enzersdorf stieg am Dienstag um 16.00 Uhr.

Die "Pendler"-Rolle ist nicht nur für ÖFB-Teamchef Marcel Koller völlig unverständlich. "Wir sind nicht der Eigentümer des Stadions, sondern die Stadt Wien", erklärte der Schweizer, der im Zusammenhang mit dem Trainingsplatz im Prater, wo noch am Montag geübt worden war, von "nicht professionellen Bedingungen" sprach.

Manfred Faly, Pressesprecher der Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft, meinte zu diesem Thema: "Wir sind im Happel-Stadion an der Grenze der Belastbarkeit des Rasens angekommen, auch was mögliche Folgeschäden betrifft." Die Austria trägt im Prater-Oval ihre nationalen und internationalen Heimspiele aus, dazu kommen die Abschlusstrainings ihrer Europacup-Gegner, die anstehenden ÖFB-Länderspiele gegen Irland und die Slowakei sowie die finalen Einheiten der jeweiligen Nationalmannschaften vor diesen Partien.

Faly rechnete vor, dass innerhalb von 30 Tagen sieben Spiele und acht Abschlusstrainings auf dem Hauptfeld über die Bühne gehen, was gerade in dieser Jahreszeit Spuren auf dem Rasen hinterlasse. "Und wir haben ordnungsgemäße Platzverhältnisse auch für die Austria sicherzustellen."

Was den Zustand des Nationalteam-Trainingsplatzes beim Happel-Stadion betrifft, meinte Faly: "Dem Platz wurde von einem Sachverständigen erst kürzlich ein ausgezeichneter Zustand bescheinigt. Aber natürlich war der starke Regen am Sonntag ein Problem."

apa/red