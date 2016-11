RB-Duo vor dem Absprung, keine Neuen im Winter

Rani Khedira hat bei RB Leipzig wohl keine Zukunft mehr

Nach zehn Spielen liegt RB Leipzig punktgleich mit den großen Bayern an der Spitze der Tabelle. Kurz: Der Start in die erste Bundesliga-Saison ist den Sachsen mehr als nur gelungen. RB-Boss Ralf Rangnick spricht nun über den Topstart und mögliche Abgänge.

Der Start sei natürlich auch statistisch gesehen sehr gut, aber viel wichtiger sei natürlich, wie die Mannschaft spiele und die "wichtigen Vorgaben" umsetze, so Rangnick im Interview mit der "Bild". Die positive Entwicklung der letzten Monate habe dabei viel mit den Neuzugängen zu tun. "Konkurrenzkampf und Trainingsniveau wurden erhöht. Davon profitieren auch die Spieler, die schon da waren", erklärte der ehemalige Hoffenheim- und Schalke-Coach.

Allerdings gibt es im Kader der Bullen nicht nur Gewinner: Vor allem Rani Khedira und Terrence Boyd kommen aktuell einfach nicht zum Zug. Das Duo spielt offenbar auch in den Überlegungen des Klubs nicht mehr die größte Rolle. Rangnick bestätigte, dass er mit Khedira "ein sehr offenes und ausführliches Gespräch" geführt hätte. Wenn sich der 22-Jährige in der Winterpause für einen Abschied entscheide, dann werde man sich zusammensetzen, so Rangnick.

Keine Neuen für RB

Die Situation von Terrence Boyd gestaltet sich offenbar wenig anders: "Bei Terrence ist die Situation ähnlich. Für ihn gab es Ende August konkrete Anfragen. Wenn das im Winter wieder so ist, wovon ich ausgehe, dann werden wir uns gemeinsam hinsetzen und nach der für Terrence und uns besten Lösung suchen", erklärte Rangnick.

Abgänge sind im nächsten Transferfenster also nicht ausgeschlossen, weitere Verpflichtungen hingegen wohl schon: "Wir vertrauen dem aktuellen Team zu 100 Prozent und haben momentan nicht vor, im Winter tätig zu werden." Abschließend erklärte der RB-Sportdirektor auch Spekulationen um einen Transfer von West-Ham-Youngster Reece Oxford eine Absage: "Wir werden ihn weder im Winter noch im nächsten Sommer verpflichten. Er spielte mal eine Rolle, aber die Betonung liegt auf SPIELTE", so Rangnick.