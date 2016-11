HSV schreibt erneut rote Zahlen

Der Hamburger beendete das Geschäftsjahr mit einem leichten Minus

Der Hamburger SV hat die zurückliegende Bundesliga-Saison mit einem Minus von 160.000 Euro beendet. Dies geht aus den vorläufigen Geschäftszahlen für die Spielzeit 2015/16 hervor, die der Klub am Dienstag auf seiner Homepage veröffentlichte.

Die Verbindlichkeiten der HSV Fußball AG belaufen sich demnach auf 75,1 Millionen Euro. Damit landeten die Hanseaten zum sechsten Mal in Folge in den roten Zahlen, der Verlust fällt aber deutlich geringer aus als in den vergangenen Jahren.

Zur Erinnerung: Im Geschäftsjahr 2014/15 fuhr der HSV ein Rekordminus von 16,9 Millionen Euro ein. Es war die schlechteste Bilanz der Vereinsgeschichte.