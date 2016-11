Real-Internat hängt Barça ab, FCB weit hinten

Dani Carvajal (l.) und Alvaro Morata haben den Sprung in das Profiteam von Real Madrid geschafft

Die Nachwuchsschmiede des FC Barcelona genießt seit Jahrzehnten Weltruf. Zuletzt ist allerdings die Ausbildungsabteilung des großen Konkurrenten Real Madrid an den Katalanen vorbeigezogen. Die deutschen Leistungszentren liegen dagegen weit zurück.

Keine andere Nachwuchsabteilung hat aktuell so viele Spieler für die fünf Top-Ligen Europas produziert wie die von Real Madrid. Das ist das Ergebnis einer Studie des schweizerischen International Centre for Sports Studies (CIES). Die Schweizer haben untersucht, in welchen Nachwuchszentren die derzeitigen Spieler der ersten Ligen in Spanien, England, Deutschland, Italien und Frankreich ausgebildet wurden.

In den großen Ligen des Kontinents stehen 41 ehemalige Akteure des Real-Jugendinternats unter Vertrag – sieben davon haben den Sprung in das Profiteam der Madrilenen geschafft, 34 spielen inzwischen bei anderen Vereinen. Dazu zählen unter anderem der Frankfurter Macarell und der Mainzer José Rodríguez, die in der Saison 2010/11 gemeinsam in der A-Jugend der „Blancos“ spielten. Auf dem zweiten Platz folgt Barcelonas "La Masia" mit 37 Spielern vor Manchester United mit 34 Akteuren:

1. Real Madrid 41 Spieler (7 bei Real / 41 bei anderen Vereinen)

2. FC Barcelona 37 Spieler (7/30)

3. Manchester United 34 Spieler (6/28)

4. Olympique Lyon 29 Spieler (12/17)

5. Athletic Bilbao 25 Spieler (17/8)

5. Real Sociedad 25 Spieler (16/9)

7. AS Rom 24 Spieler (3/21)

8. Arsenal 22 Spieler (9/13)

8. AS Monaco 22 Spieler (5/17)

8. Stade Rennes 22 Spieler (4/18)

Für diese Untersuchung gilt ein Spieler als im Verein ausgebildet, wenn er zwischen seinem 15. und 21. Lebensjahr mindestens drei Saisons im Klub unter Vertrag gestanden hat.

Bayern ist Deutschlands Top-Adresse

Deutsche Vereine finden sich erst ab Platz 20 wieder. Mit den meisten ehemaligen Jugendspielern aus dem eigenen Stall, die inzwischen in den Top-5-Ligen aktiv sind, kann hierzulande überraschend Bayern München aufwarten. 18 ehemalige Jugendspieler des deutschen Rekordmeisters haben den Sprung in den Top-Fußball geschafft, darunter Diego Contento, der inzwischen bei Girondins Bordeaux verteidigt, oder der Deutsch-Italiener Nicola Sansone, der für Villarreal stürmt.

20. Bayern München 18 Spieler (5/13)

25. Bayer Leverkusen 16 Spieler (4/12)

30. 1860 München 15 Spieler (-/15)

33. VfB Stuttgart 14 Spieler (-/14)

37. Schalke 04 13 Spieler (4/9)

37. SC Freiburg 13 Spieler (3/10)

45. FC Köln 12 Spieler (6/6)

50. Borussia Mönchengladbach 11 Spieler (5/6)

50. Hamburger SV 11 Spieler (-/11)