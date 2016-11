Offiziell! Pioli übernimmt bei Inter

Stefano Pioli ist neuer Trainer von Inter Mailand

Stefano Pioli wird neuer Trainer bei Inter Mailand. Das hat der kriselnde 18-malige Meister eine Woche nach der Entlassung des Niederländers Frank De Boer am Dienstag bekanntgegeben.

Pioli, der zwischen 2014 und April 2016 den Ligakonkurrenten Lazio mit dem deutschen WM-Rekord-Torschützen Miroslav Klose betreut hatte, unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018.

Der 51-jährige Pioli soll am Donnerstag vorgestellt werden und ist bereits der neunte Coach auf der Inter-Bank in den vergangenen sechs Jahren. Neben Pioli war zuletzt auch der langjährige Nationalstürmer Gianfranco Zola bei den Lombarden gehandelt worden. Der neue Trainer gibt sein Debüt am 20. November im Derby beim AC Mailand.

Mit nur 17 Punkten aus zwölf Spielen belegt der Champions-League-Sieger von 2010 den neunten Platz, zudem steht der Klub in der Europa League bereits vor dem Aus.