Klinsmann: Pulisic? "Grenzenloses Potenzial"

Gelobt von Klinsmann: Borussia Dortmunds Christian Pulisic

US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat seinen Schützling Christian Pulisic überschwänglich gelobt. "Dieser Spieler hat jedenfalls ein schier grenzenloses Potenzial. Ich habe immer schon gesagt, dass man seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben muss, und genau das tut er", erklärte der frühere DFB-Teamchef gegenüber "fifa.com".

"Es ist in Amerika ein großer Ausnahmefall, dass ein Spieler in diesem Alter schon so weit entwickelt ist. Aber in Europa gilt einfach die Regel 'Wenn du gut genug bist, dann bist du auch alt genug.'", so Klinsmann weiter.

"Pulisic ist genau das Puzzlestück, auf das wir in diesem Jahr gehofft haben. Zudem ist er für andere junge Spieler ein tolles Beispiel, wie man es machen muss, auf höchstem Niveau zu spielen und sich dort zu bewähren", lobte der ehemalige Stürmer das 18 Jahre alte Offensiv-Juwel.

Von Pulisics Entwicklung beim BVB ist Klinsmann beeindruckt. "Es ist großartig, dass er für Dortmund in den Spitzenspielen der Bundesliga spielt und auch in der Champions League zum Einsatz kommt. Wer hätte so etwas vor einem Jahr gedacht? Niemand", so der Coach.

Pulisic steht seit Anfang 2016 im Profikader des BVB. Bislang bestritt er 24 Pflichtspiele für die Schwarzgelben und erzielte dabei vier Treffer. Im Trikot des US-Nationalteams lief der flinke Außenbahnspieler achtmal auf (drei Tore).