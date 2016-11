Österreich trainiert ab Donnerstag im Prater

Koller bemängelte die nicht optimalen Verhältnisse im Prater

Die Diskussion um die Trainings-Schauplätze der österreichischenNationalmannschaft hat am Dienstagabend ein Ende gefunden. Wie der ÖFB bekannt gab, absolvieren David Alaba und Co. ab Donnerstag und nicht wie zuletzt kommuniziert erst ab Freitag ihre Einheiten im Happel-Stadion.

Dabei wäre es kurzfristig sogar möglich gewesen, schon am Mittwoch im Prater-Oval zu üben - die Erlaubnis dazu wurde von der Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft erteilt, wie ein Sprecher des zuständigen Stadtrates am Dienstagnachmittag mitteilte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der ÖFB aber schon für Mittwoch um 12.00 Uhr ein Training in der BSFZ-Arena angesetzt und dafür auch die nötigen Rahmenbedingungen wie etwa das Engagement von Security-Mitarbeitern für die Admira-Heimstätte geschaffen. Ein kurzfristiges Umdisponieren wäre nicht mehr zielführend gewesen.

Das bedeutet, dass der ursprünglich veröffentlichte Trainings-Zeitplan des ÖFB-Teams ab Donnerstag wieder eingehalten wird. Am Dienstagnachmittag wurde das Training um eine Stunde vorverlegt und in Maria Enzersdorf abgehalten. Für Mittwoch waren ursprünglich zwei Einheiten beim Happel-Stadion angesetzt, von denen jetzt nur eine - und die in der Südstadt - stattfindet.

