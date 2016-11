Kalou: Platz vier "völlig verdient"

Salomon Kalou äußerte sich zum starken Saisonstart von Hertha BSC

Laut Angreifer Salomon Kalou von Hertha BSC steht die Alte Dame in der Bundesliga zu Recht nach zehn Spieltagen auf Rang vier.

"Mit unseren aktuellen Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. Auch mit unserer Spielweise, die attraktiv und erfolgreich ist. Wir stehen nicht zufällig auf Platz vier. Es ist völlig verdient. Die Chemie passt", schwärmte der Ivorer im Interview mit "bundesliga.de".

Die große Stärke des Teams sei seine Effizienz. "Wir brauchen derzeit keine zehn Chancen mehr, um ein Tor zu erzielen. Das war in der vergangenen Saison noch anders. Nun sind wir kaltschnäuziger und treffsicherer geworden", so der 31-Jährige. Auch defensiv sei man "noch ein Stück stabiler und kompakter", ergänzte Kalou.

Im Vergleich zur letzten Saison, die der Hauptstadt-Klub nach starker Hin- und katastrophaler Rückrunde auf Platz sieben abschloss, hätten sich nur "ein paar Kleinigkeiten" verändert. "Besonders wichtig war es aber, auf allen Positionen auf Kontinuität zu setzen. Die Verantwortlichen konnten alle Stammkräfte halten. Zudem kamen mit Ondrej Duda und Alexander Esswein zwei Spieler dazu, die unsere gesamte Qualität im Kader noch einmal erhöht haben. Dazu noch Allan als junger Spieler", sagte Kalou.

Kalou lobt Konkurrenzsituation bei der Hertha

Die gesamte Mannschaft sei zudem reifer geworden. "Weil wir uns mittlerweile schon länger kennen, waren die Spiel-Automatismen in dieser Saison sehr schnell da. Das ist sicherlich ein Vorteil gegenüber unserer Konkurrenz", erklärte der Stürmer.

Die große Konkurrenzsituation im Sturm beflügle das gesamte Team. "Ob Vedad Ibišević, Julian Schieber, Sami Allagui, Alex Esswein oder ich: Der Trainer kann jederzeit rotieren und für frischen Wind sorgen. Dadurch sind wir noch unberechenbarer geworden. Und jeder von uns kommt auf seine Einsatzzeiten. Die Stimmung ist klasse", so Kalou.

Ihn selbst habe sein Dreierpack gegen Borussia Mönchengladbach noch einmal Auftrieb gegeben. "Diese drei Treffer zeigen, dass ich wieder nah an meiner Top-Verfassung herangekommen bin. Nun will ich an dieser tollen Leistung anknüpfen und mir auch meinen Stammplatz zurückerkämpfen", blickte der Routinier voraus.

Bis zur Winterpause werde die Hertha weiter "seriös und mit viel Elan auftreten", versprach Kalou. "Wenn wir nach dem 16. Spieltag immer noch in den Top-5 sein sollten, dann werden wir für ein paar Tage einen tollen Urlaub genießen können", freute sich der Champions-League-Sieger von 2012.