Ex-Bayern-Star kritisiert junge Spieler

Luca Toni spielte von 2007 bis 2009 bei Bayern München

Der frühere Bayern-Torjäger Luca Toni hat die generelle Einstellung junger Profis zu ihrem Beruf kritisiert. "Sie investieren ihre Freizeit statt in den Fußball lieber in ihre Playstation oder in die sozialen Medien", sagte Toni der "Sport Bild".

"Das ist der Punkt, an dem ich ansetze. Ich sage unseren Jugendspielern: 'Der Fußball muss bei euch an Nummer eins, zwei und drei stehen. Nur so entwickelt ihr die Mentalität, um es zu schaffen'", erklärte der Ex-Stürmer, der derzeit für Hellas Verona arbeitet und eine Ausbildung zum Sportdirektor absolviert.

Nur lobende Worte fand Toni für die Bayern-Verantwortlichen. Der designierte Uli Hoeneß verstehe es "eine familiäre Atmosphäre zu schaffen, gleichzeitig aber in Entscheidungen professionell und konsequent zu sein", so Toni.

Ein besonders enges Verhältnis pflegte er während seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister zu Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Als Ex-Stürmer verstand er mich, wenn ich bei ihm auf der Couch saß und etwas auf dem Herzen hatte. Die Einbindung ehemaliger Spieler-Größen macht den FC Bayern zu etwas Besonderem", sagte der Italiener.

Auch zur Verpflichtung seines Landsmannes Carlo Ancelotti als Trainer äußerte sich Toni. "Ancelotti ist für Bayern nach Guardiola so wichtig, weil er eine offene Einstellung hat. Er wird die Mannschaft so coachen, wie es für sie am besten ist. Und am Ende werden sie wieder ganz oben stehen", so der 60-fache Bundesligaspieler.