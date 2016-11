Trotz Pleiten: Fritz sieht "richtigen Weg"

Clemens Fritz spielt seit 2006 für Werder Bremen

Clemens Fritz vom SV Werder Bremen hat betont, dass er seinen Verein trotz der neuerlichen Rückschläge mit drei Bundesliga-Niederlagen in Serie auf dem richtigen Weg sieht.

So attestierte der 35-Jährige seinem Coach Alexander Nouri in der "Sport Bild" ein "klares Konzept und eine klare Vorstellung, wie er Fußball spielen lassen will".

Die Herangehensweise seines Trainers, der seit September das sportliche Sagen beim Weser-Klub hat, hält Fritz für richtig, auch wenn Bremen nach der 1:3-Pleite beim FC Schalke wieder auf den 16. Tabellenplatz zurückgefallen ist: "Alex Nouri geht mit kühlem Kopf an die Sache, stellt nach Niederlagen nicht gleich alles infrage. Wir sind grundsätzlich - trotz der vergangenen Niederlagen - auf einem guten Weg, haben uns spielerisch verbessert."

Der Ex-Nationalspieler ist auch unter Nouri gesetzt, stand bislang in allen Saisonspielen für Werder in der Startelf. Auch in dieser Spielzeit ist der Mannschaftskapitän wieder als Vorreiter in Sachen Mentalität und Einstellung gefragt. "Wir müssen die Achterbahnfahrt der vergangenen Jahre endlich beenden und Konstanz in unsere Leistungen reinbringen. Sonst wird es schwer, da unten rauszukommen. Wir müssen immer an unsere Grenzen gehen", betonte der Publikumsliebling angesichts der letzten Negativerlebnisse.

Werders Hoffnungsträger heißen Pizarro und Kruse

Einen Leistungssprung erhofft sich Rechtsverteidiger vor allem auch von der Rückkehr der Stürmerstars Claudio Pizarro und Max Kruse, die zuletzt nach monatelangen Verletzungspausen wieder trainierten. "Wir sind froh, dass sie wieder zurückkehren, sie tun der Mannschaft sehr gut und werden uns auf lange Sicht helfen", sagte Fritz.

Geichzeitig warnte er davor, die Rückkehr der beiden als Allheilmittel für die sportliche Krise anzusehen: "Es wäre der größte Fehler zu glauben: Wir verlassen uns allein auf Claudio Pizarro und Max Kruse. Man darf von ihnen keine Wunderdinge verlangen."