Torwart-Diskussion: Ismaël bügelt Casteels ab

Koen Casteels bleibt die Nummer zwei beim VfL Wolfsburg

Trainer Valérien Ismaël vom VfL Wolfsburg hält in der Torwart-Frage an Kapitän Diego Benaglio fest.

"Es ist meine Verantwortung als Trainer, Entscheidungen zu treffen, um aus einer schwierigen Lage herauszukommen. Es kommt dann darauf an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen", sagte Ismaël, der Koen Casteels zuletzt als Nummer eins degradiert hat. Der Belgier kokettierte danach mit einem Wechsel und zog sich den Unmut Ismaels zu.

"Entscheidungen, die wir getroffen haben, wollen wir nicht jeden Tag neu diskutieren", sagte Ismaël, der nach dem 3:0 beim SC Freiburg zum Cheftrainer beim Tabellen-14. befördert worden war. Sein Vorgänger Dieter Hecking hatte noch auf Casteels gesetzt.

Doch Ismaël schätzt Benaglios Fähigkeiten als Leader in der Krise. "In solchen Situationen gehört der Kapitän auf den Platz. Wir brauchen Spieler, die vorneweg marschieren und in der Lage sind, auch auf andere aufzupassen", sagte Ismael: "Es war keine Entscheidung gegen Koen, sondern eine für die Mannschaft. Es gilt, auch das zu entscheiden, was die Mannschaft jetzt braucht."