Rangnick: Werner bald Kandidat für DFB-Elf

Ralf Rangnick von RB Leipzig (r.) sieht Timo Werner bald in der DFB-Elf

Sportdirektor Ralf Rangnick von RB Leipzig sieht den für die U21 nominierten Stürmer Timo Werner als baldige Option für eine Berufung durch Joachim Löw.

"Wenn er weiter konstant spielt und auch in der U21 seine Tore macht, wird Timo Werner bald auch ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft werden", sagte Rangnick der "Bild".

Er sei allerdings im Sinne der Weiterentwicklung Werners "gar nicht so böse", dass Löw den 20-Jährigen in der laufenden Länderspielpause noch nicht berücksichtigt hat. "Denn dann wäre der Hype sicher noch ein Stück größer geworden", so Rangnick.

Der starke Mann beim finanzkräftigen Aufsteiger äußerte sich auch zu den starken Leistungen von anderen Überraschungsteams wie Köln, Hertha BSC oder Hoffenheim. "In den Vereinen ist Kontinuität und Stabilität vorhanden, dazu eine Spielidee", lobte Rangnick.

"Wir machen uns nur Gedanken über uns"

Andere Klubs schwächelten hingegen. "Wolfsburg zum Beispiel. Schalke hat jetzt den 'Turnaround' geschafft, ist aber tabellarisch noch hinten dran. Leverkusen und Dortmund haben durch verletzte Spieler und die Belastung der Champions League Punkte liegen gelassen. Ich bin sicher, dass beide im Laufe der Saison noch weit nach vorne kommen", erklärte Rangnick.

Dass die mit den Bayern punktgleichen Leipziger derzeit so auftrumpfen, liegt auch am rasanten Hochgeschwindigkeitsfußball der Sachsen. Noch haben die allermeisten Gegner kein Rezept dagegen gefunden. Für Rangnick ist das kein Thema.

"Wir machen uns nur Gedanken über uns. Und wir sind von unserer Spielweise absolut überzeugt", erklärte der 58-Jährige, der ergänzte: "Klar ist: Mit jeder Verbesserung und jeder Entwicklungsstufe in unserem Spiel legen wir unsere Benchmark ein Stück höher. Wenn es dann Vereine gibt, die auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren, liegt es wiederum an uns, darauf Lösungen und Antworten zu finden."