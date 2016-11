Griezmann will mit Pogba zusammenspielen

Antoine Griezmann sieht seine sportliche Zukunft bei Atlético Madrid

Frankreichs Stürmerstar Antoine Griezmann sieht seine sportliche Zukunft weiterhin bei Atlético Madrid.

"Ich bin gerade erst Vater geworden, also wäre ein Umzug in meinen Augen nicht ideal. Momentan bin ich gut in Form und will mit Atlético noch einige Titel holen", sagte der 25-Jährige im Interview mit "Sky Sport News HD".

Spekulationen über mögliche Transferziele außerhalb Madrids nerven den Torjäger. "Die Geschichte über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain kommt immer wieder. Jedes Mal antworte ich, dass ich mich momentan nicht dort sehe", so Griezmann.

Lobende Worte fand Griezman für den englischen Rekordmeister Manchester United. Der Angreifer hofft, in Zukunft mit Nationalmannschaftkollege Paul Pogba auch auf Vereinsebene auf Torjagd gehen zu können: "Von weitem nehme ich Manchester United als einen sehr großen Klub wahr, mit einer hervorragenden Infrastruktur. Und klar, eines Tages will ich mit Paul zusammenspielen, das wäre genial."

Griezmann will nicht deutscher Albtraum sein

Auch zum Sieg im Halbfinale der Heim-EM gegen Deutschland äußerte sich Griezmann. "Dieser Moment wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Deutschland hatte uns ja zwei Jahre zuvor bei der WM in Brasilien rausgeworfen", sagte der Spanien-Legionär.

Das Albtraum-Image, dass er bei Teilen der deutschen Anhängerschaft seitdem wegen seines Doppelpacks hat, stört ihn. "Ich hoffe nicht, dass sie mich die deutschen Fans so sehen. Wir wollten vor unserem Publikum unbedingt gewinnen. An dem Abend ist mir sehr viel gelungen."

Dass die Équipe Tricolore nach dem Erfolg gegen die DFB-Elf das Endspiel gegen Portugal verlor, habe ihn "sehr enttäuscht", so Griezmann. "Das nächste Finale muss ich einfach gewinnen", ergänzte der Franzose.