Altach bittet Rapid bei Canadi um Fairness

Meldet sich Rapid für Verhandlungen mit Erfolgscoach Damir Canadi bei Altach-Sportchef Georg Zellhofer?

Die Vereinsspitze des SCR Altach hat den SK Rapid bei der Trainersuche um Fairness gebeten. Die Vorarlberger möchten von den Hütteldorfern um Erlaubnis für Gespräche mit Damir Canadi gebeten werden.

Die "Vorarlberger Nachrichten" berichten in ihrer Mittwoch-Ausgabe, dass es bisher noch keine offizielle Anfrage vom Rekordmeister für den 46-jährigen Erfolgscoach gibt. "Nein, Rapid hat sich noch nicht gemeldet", wurde Altach-Sportchef Georg Zellhofer zitiert. Der Oberösterreicher, der einst selbst auf der Rapid-Betreuerbank saß, will sich erst mit der Situation auseinander setzen, wenn sich das bisher nur kolportierte Interesse der Grün-Weißen wirklich bestätigt.

Rapid ist nach der Trennung von Mike Büskens am Montag auf Trainersuche und will den neuen Chefcoach noch in der Länderspielpause präsentieren. Die Zeit eilt also. Durch die Ausstiegsklausel (ohne zeitliche Einschränkung) im Canadi-Vertrag in Altach ist man im "Ländle" jedoch nur Passagier. Will Rapid Canadi und will Canadi zu Rapid, dann wechselt er in die Hauptstadt.

Wird Altach zur Trainer-Ausbildungsstätte?

Zellhofer ist zwar geehrt über Altach als Plattform für erfolgreiche Betreuer ("Auch für Adi Hütter war der Verein praktisch die öffnende Tür ins Profigeschäft"), bittet Rapid aber um Fairness: "Es gibt Regeln, die sind einzuhalten. Sonst könnte ja jeder kommen und sagen: Am Donnerstag ist der Trainer weg."

Auch Vereinspräsident Karlheinz Kopf würde sich eine Kontaktaufnahme aus Wien wünschen: "Mein Verständnis von Fairness ist so: Bei Interesse sollte der erste Weg von Rapid zum Präsidenten sein, um sich eine Erlaubnis für Verhandlungen zu holen. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass dies auch die Denkweise von Rapid ist. Bis dato jedenfalls gibt es noch keine offizielle Anfrage aus Wien."

Auch Canadi-Berater Mario Weger wollte vorerst noch nichts von einem Rapid-Interesse wissen. Man wird sehen, was die kommenden Tage bringen.

