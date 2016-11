Rooney lehnte fette China-Offerte ab

Wayne Rooney will sich bei Manchester United durchbeißen

Lange wurde spekuliert, ob Wayne Rooney nach einer schwachen Saison Manchester United den Rücken kehre könnte. Immer wieder wurde der 31-Jährige mit Klubs aus der Major League Soccer oder der Chinese Super League in Verbindung gebracht. Jetzt wurde offiziell bekannt, dass Rooney die Red Devils tatsächlich in Richtung China hätte verlassen können. Ein entsprechendes Angebot lehnte der Offensiv-Allrounder allerdings ab.

"Wir haben definitiv versucht, Rooney zu Beginn der Saison unter Vertrag zu nehmen", äußerte sich Luo Ning, Sportdirektor von Beijing Guoan. "Allerdings hat er uns darüber informiert, dass er bei Manchester United bleiben will." Mehr noch: Der 118-fache Nationalspieler wolle so lange in der Premier League bleiben, wie es seine Gesundheit erlaube, berichtet Ning vom Gespräch mit dem Engländer.

Beijing Guoan ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, wenn es darum geht, europäische Fußballer zum Ende ihrer Karriere nach China zu locken. Beim Klub aus Peking stehen derzeit der Ex-Leverkusener Renato Augusto und der türkische Stürmer Burak Yılmaz unter Vertrag.

Wann wird Rooney schwach?

Auch in der aktuellen Spielzeit läuft es für Mannschaftskollegen von Bastian Schweinsteiger alles andere als rund. In 15 Spielen gelangen dem erfolgsverwöhnten Stürmer bislang nur zwei Tore. Unter José Mourinho muss er sich häufig mit einem Platz auf der Bank genügen.

So reißen auch vor der kommenden Wintertransferperiode die Spekulationen um einen Abschied von Rooney nicht ab. Zuletzt berichtete der "Daily Mirror" von einem 90 Millionen Euro schweren Angebot aus Shanghai, bei dem der Angreifer ein Wochengehalt von umgerechnet 560.000 Euro einstreichen würde.

Vertraglich ist der gebürtige Liverpooler noch bis 2019 an die Red Devils gebunden.