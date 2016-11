Weiser: Reiseleiter auf dem Sprung zu Löw

Mitchell Weiser läuft für Hertha BSC und die U21 auf

Hertha BSC wünscht sich eine Nominierung von Mitchell Weiser für die A-Nationalmannschaft. Doch noch muss sich der 22-Jährige in der U21 beweisen. Am Donnerstag geht es in Berlin gegen die Türkei.

In den Straßen von Berlin ist Mitchell Weiser derzeit als Reiseleiter gefragt. Der Hertha-Profi zeige dem DFB-Team, "wo man einkaufen und wo Kaffee trinken kann", sagt Trainer Stefan Kuntz vor dem Auftritt der deutschen U21-Nationalmannschaft am Donnerstag (18:00 Uhr) gegen die Türkei. Im Stadion an der Alten Försterei will sich Weiser aber auch für ganz andere Aufgaben empfehlen, immerhin winkt das A-Team.

Auf dem Zettel dürfte Joachim Löw den 22-Jährigen längst haben. Weisers jüngste Gala erlebte der Bundestrainer hautnah mit: Löw verfolgte am vergangenen Freitag in Berlin auf der Tribüne ganz genau, wie der Mittelfeldspieler beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach zwei Tore auflegte und einmal mehr seine enorme Bedeutung für Hertha BSC unterstrich. Auf eine Einladung zur A-Nationalmannschaft wartet Weiser bislang jedoch vergeblich.

Hertha offensiv, Weiser zurückhaltend

In Berlin haben dafür längst nicht mehr alle Verständnis. "Es ist kein Geheimnis, dass wir uns wünschen würden, dass der Bundestrainer Mitch berücksichtigt. Er ist ohne Frage ein Spieler, der der Nationalmannschaft gut tun würde", sagte Berlins Manager Michael Preetz.

Doch vorerst muss sich Weiser mit der Nominierung für die U21-Auswahl begnügen. Dort geht es zunächst gegen die Türkei, fünf Tage später in Tychy (18:30 Uhr) gegen den kommenden EM-Gastgeber Polen.

Weiser selbst meldet (noch) keine Ansprüche auf die Nationalmannschaft an und bleibt trotz seiner starken Form bescheiden. "Ich war zweimal bei der U21 dabei, bei Stefan Kuntz", sagte Weiser, der an sechs der letzten sieben Hertha-Treffer beteiligt war: "Ich bin erstmal froh, dass ich da meine Einsätze habe. Dort läuft es gut und hier zum Glück auch."

Henrichs bekommt bei Löw den Vorzug vor Weiser

In zehn Liga-Spielen kommt Weiser auf ein Tor und vier Vorlagen, traf zudem doppelt im DFB-Pokal, bei Trainer Pál Dárdai ist der ehemalige Bayern-Profi gesetzt. Und auch der ehemalige ungarische Nationalcoach ist sicher, dass Weiser bald an der Seite von Manuel Neuer und Co. im DFB-Dress auflaufen wird. Wenn er "so weiterspielt wie in den letzten Wochen, wird er eine Einladung bekommen", sagte Dardai.

Und doch: Als Löw jüngst gleich drei Neulinge berief, war Weiser nicht dabei. Unter anderem der erst 19 Jahre alte Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen erhielt den Vorzug vor dem Herthaner, der diese Position bei der U21 spielt. Für Weiser dennoch kein Problem, bei der U21 fühlt er sich wohl.

Und so hatte Weiser zumindest die kürzeste Anreise, als der DFB-Tross das Teamhotel am Boulevard Unter den Linden unmittelbar neben der Komischen Oper bezog. Irgendwann, so viel steht fest, wird auch die Hertha wieder einen neuen A-Nationalspieler haben. Der letzte war Arne Friedrich - im Sommer 2010.