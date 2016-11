Bericht: Red Bull will in die Premier League

Red Bull denkt über ein Premier-League-Engagement nach

Muss jetzt auch die Premier League zittern? Red Bull plant offenbar sein Fußball-Imperium zu erweitern und sieht sich deshalb schon einmal auf der Insel um.

Wie die "Daily Mail" berichtet, war RB-Sportchef Ralf Rangnick vergangenes Wochenende in England und beobachtete Spiele des FC Chelsea, von Charlton Athletic und des FC Brentford. Zwar stünden diese Vereine selbst nicht zum Verkauf, mehrere Erst- und Zweitligisten würden den Energy-Drink-Hersteller allerdings wohl mit offenen Armen empfangen.

Gerade die Premier League scheint ein lukratives Ziel für Red Bulls Expansionspläne zu sein. Anders als in Deutschland müsste sich der Konzern nicht mit der 50+1-Regel herumschlagen und dürfte einen Klub zu 100 Prozent übernehmen. In der engeren Auswahl ist laut dem "Mirror" der englische Traditionsklub Leeds United. Gespräche sollen sogar bereits stattgefunden haben, zu einer Einigung kam es jedoch nicht.

Sechste Filiale im Fußball?

Rein sportlich dürfte man sich am Leipziger Modell orientieren. Mithilfe von Red Bull ist es Leipzig gelungen, innerhalb von sechs Jahren von der vierten in die erste Liga durchzumaschieren. Dort liegt das Team von Ralph Hasenhüttl nach zehn Spieltagen ungeschlagen auf Platz zwei.

RB engagiert sich im Fußball nicht nur in Leipzig, sondern auch in New York, Ghana, Brasilien und Österreich. Hinzu kommen diverse Aktivitäten im Motorsport, wie etwa die Unterhaltung der Formel-1-Teams Red Bull und Torro Rossi. Mit dem EHC Red Bull München gehört darüber hinaus noch der amtierende Meister der DEL zum Portfolio. Auch in der Eishockey-Liga Österreichs heißt der Champion HC Red Bull Salzburg.

Rangnick auf Jagd nach Talenten

Neben der Übernahme eines möglichen England-Klubs, könnte der Rangnick-Besuch auch der Beobachtung mehrerer Talente gegolten haben.

Die "Daily Mail" berichtet etwa, dass der 58-Jährige gezielt ein Auge auf Charltons Ademola Lookman geworfen hat. Der 19-Jährige Flügelstürmer wird als großes Talent des englischen Fußball gehandelt und würde optimal ins Konzept der Bullen passen.