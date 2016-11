Bentaleb: "Ich wusste, ich kann mehr"

Nabil Bentaleb ist bislang der Top-Neuzugang beim FC Schalke 04

Schalkes Neuzugang Nabil Bentaleb ist wenig überrascht über seine herausragende Torquote von fünf Treffern in 14 Spielen. "Ich wusste, dass ich offensiv mehr kann. Ich denke, ich habe das ganz gut gemacht", sagte der Mittelfeldspieler auf der Klub-Homepage.

Der Linksfuß war erst Ende August auf Leihbasis zum FC Schalke 04 gewechselt und kam zunächst wie zuvor bei Tottenham Hotspur in der defensiven Zentrale zum Einsatz. Nach dem völlig missratenen Saisonstart der Blau-Weißen stellte Trainer Markus Weinzierl im Oktober das Spielsystem auf eine 3-5-2-Formation um. Bentaleb bekleidete fortan die Position des Offensivmannes im Fünfermittelfeld.

Diese Veränderung brachte aus Sicht des Neuzugangs direkt den erhofften Erfolg mit sich: Seinem ersten Bundesligator in Augsburg ließ Schalkes Zehner noch drei Ligatreffer folgen, zuletzt markierte er das zwischenzeitliche 2:0 im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (Endstand 3:1).

Bentaleb lobt die Schalke-Fans

Bentaleb betonte, dass innerhalb der Mannschaft trotz der fünf Pleiten zum Saisonauftakt nie an Qualität und Leistungsfähigkeit des Kaders gezweifelt wurde: "Wir waren immer zuversichtlich, wir hatten nur einen schlechten Start. Unsere Fans waren sehr geduldig, sie haben uns Zeit gegeben und das wissen wir zu schätzen. Wir haben im Training weiter hart gearbeitet und daran geglaubt, dass die Ergebnisse kommen."

Die Resultate geben dem algerischen Nationalspieler derzeit recht: Der FC Schalke 04 hat zuletzt neun Spiele lang nicht mehr verloren und in der Bundesliga bereits sechs Plätze gutgemacht. Das Bundesligatableau interessiert Bentaleb allerdings noch herzlich wenig. "Wir konzentrieren uns immer nur auf das nächste Spiel. Wir sollten nicht über die Tabelle nachdenken, sondern über unsere Leistung als Team", sagte er.

Mit einem weiterhin torgefährlichen Nabil Bentaleb will der FC Schalke seine Aufholjagd in den kommenden Wochen weiter fortsetzen. In 46 Premier-League-Spielen war der Sommerausleihe zuvor nicht ein einziger Treffer gelungen. Kein Wunder also, dass Schalke-Manager Christian Heidel so schnell wie möglich eine fixe Verpflichtung des Algeriers realisieren will, der in Tottenham noch bis 2020 Vertrag hat, von den Königsblauen aber dank einer Kaufoption für 19 Millionen Euro nach Schalke transferiert werden könnte. Gegenüber "Bild" meinte Heidel zuletzt: "Bentaleb kann Dinge auf dem Platz, die nicht viele können. Und trotzdem ist da noch Luft nach oben!"