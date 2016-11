CL: Bayern-Frauen brillieren im Hinspiel

Champions-League-Gala der Bayern-Frauen

Die Fußballerinnen des FC Bayern reisen mit einer hervorragenden Ausgangslage zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League nach Russland.

Der deutsche Meister gewann das erste Duell gegen WFC Rossiyanka daheim mit 4:0 (2:0) und hat den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale vor dem Rückspiel in der nächsten Woche nahezu sicher. Die Münchnerinnen waren von Beginn an die bessere Mannschaft und erspielten sich ein deutliches Chancenplus. Lisa Evans (41.), Nicole Rolser (45.+2) und Vivianne Miedema mit zwei Toren nach der Pause (52./75.) sorgten für den souveränen Erfolg der Bayern.

Im Stadion an der Grünwalder Straße trotzten die Münchnerinnen auch dem Verletzungspech, mussten sie doch auf Manuela Zinsberger, Viktoria Schnaderbeck, Mana Iwabuchi, Melanie Leupolz, Lena Lotzen, Sarah Romert und Vanessa Bürki verzichten.

Das Rückspiel in Russland findet am 17. November statt, die weiteren Runden werden am 25. November in Nyon/Schweiz ausgelost werden. Das Finale steigt am 1. Juni in Cardiff.