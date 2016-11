Oranje verpasst Prestigesieg gegen Belgien

Belgien und Holland trennten sich im Freundschaftsspiel mit 1:1

Nur wenige Minuten haben der niederländischen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen die Roten Teufel gefehlt. Die Gastgeber verspielten kurz vor Schluss die knappe Führung.

Das Oranje-Team, das nach der verpassten EM auch in der Qualifikation für die WM 2018 hinterherhinkt, trennte sich am Mittwochabend in Amsterdam mit 1:1 (1:0) von Belgien. Davy Klaassen hatte die Niederländer mit einem verwandelten Foulelfmeter (38.) zunächst in Führung gebracht. Der in der laufenden Spielzeit überragende Yannick Ferreira-Carrasco glich für die Roten Teufel aus (82.).

Nederland en België spelen gelijk in de 126e Derby der Lage Landen. #NEDBEL pic.twitter.com/EDO4Qz80bN — OnsOranje (@OnsOranje) 9. November 2016

Dabei waren die Gäste zunächst das offensivere Team. Die beste Chance hatte Dries Mertens per Kopfball (28.). Die Niederländer hatten Probleme, den dichten belgischen Abwehrriegel zu knacken. Als es ihnen doch einmal gelang, wurde es gleich gefährlich. Jeremain Lens holte einen Elfmeter gegen Jan Vertonghen heraus, Klaassen brachte seine Farben in Führung.

Belgien dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel erlebten die Fans ein Spiel auf ein Tor. Belgien entfachte Dauerdruck, tat sich jedoch lange schwer, gute Chancen herauszuspielen. Mehr Schwung kam durch die Einwechslung von Romelu Lukaku ins Spiel. Der Angreifer des FC Everton kam zu zwei guten Möglichkeiten, scheiterte allerdings jeweils knapp. Der Ausgleich fiel schließlich durch einen abgefälschten Schuss von Ferreira-Carrasco.

Für die beiden Nachbarn geht es am Wochenende in der WM-Qualifikation weiter. Die Mannschaft des umstrittenen Bondscoachs Danny Blind ist in der Gruppe A mit nur vier Punkten nach drei Spielen lediglich Tabellendritter hinter Frankreich und Schweden. Am Sonntag trifft Oranje auf den krassen Außenseiter Luxemburg. EM-Viertelfinalist Belgien ist dagegen als Tabellenführer der Gruppe H auf dem besten Weg nach Russland.