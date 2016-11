Zorc verspricht Pulisic Vertragsverlängerung

Christian Pulisic soll langfristig bei Borussia Dortmund bleiben

Christian Pulisic spielt sich bei Borussia Dortmund in dieser Saison in den Mittelpunkt. Zwei Vorlagen in der Champions League, vier Torvorbereitungen in der Liga, dazu zwei eigene Treffer: Klar, dass der BVB den 18-jährigen Mittelfeldspieler, der in jedem der letzten acht Bundesliga-Spiele mit von der Partie war, halten will.

"Es gab in diesem Sommer einige Angebote aus England und Deutschland, aber wir wollen ihn hier haben und ihn hier weiterentwickeln", sagte Borussia-Sportdirektor Michael Zorc angesichts der neuerlichen Offerte des FC Liverpool unter der Woche in der "Sports Illustrated".

Außerdem stellte der 54-Jährige klar: "Wir haben ihn nicht ausgebildet, um ihn zu verkaufen. Er hat einen laufenden Vertrag bis 2019, aber aufgrund seiner Entwicklung ist der Klub jederzeit bereit, über eine Verlängerung zu sprechen."

Pulisic kam bereits in der U17 in Dortmund zum Einsatz und steht seit 2016 im Profikader des BVB. Zudem ist er in seinen jungen Jahren schon achtfacher US-Nationalspieler. Auswahl-Coach Jürgen Klinsmann lobte den 18-Jährigen zuletzt in den höchsten Tönen: "Dieser Spieler hat ein schier grenzenloses Potenzial."

Der ehemalige Macher des WM-Sommermärchens 2006 freute sich zudem über die Rolle, die sein Schützling beim Revierklub mittlerweile einnimmt: "Es ist großartig, dass er für Dortmund in den Spitzenspielen der Bundesliga spielt und auch in der Champions League zum Einsatz kommt. Wer hätte so etwas vor einem Jahr gedacht? Niemand." Umso mehr wird sich der frisch gekürte Ehrenspielführer freuen, dass einem langfristigen Verbleib beim BVB wohl nichts im Wege steht.