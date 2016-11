Medien: Kovač in Frankfurt vor Verlängerung

Niko Kovač wird wohl bei Eintracht Frankfurt verlängern

Trainer Niko Kovač hat Eintracht Frankfurt aus dem Tabellenkeller in die Nähe der Europapokal-Ränge geführt. Sein Vertrag in der Bankenmetropole läuft allerdings nur noch bis zum kommenden Sommer. Das soll sich zeitnah ändern.

Wie der "kicker" berichtet, könnte der Erfolgscoach noch in der Länderspielpause bei der Eintracht verlängern. Beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am 20. November könnte Kovač demnach bereits mit einem neuen Arbeitspapier in der Tasche auf der Bank sitzen. Laut Informationen der "Bild" unterschreibt der Kroate bis 2019 bei den Hessen.

Beide Parteien hatten zuletzt öffentlich ihr Interesse an der weiteren Zusammenarbeit geäußert. "Wir haben uns jetzt einmal unterhalten und sind in der Mache. Es geht um das ein oder andere, aber ich glaube schon, dass beide Seiten gewillt sind, das richtige Ergebnis zu finden.", bestätigte Kovač, ergänzte aber auch: "Mein Vertrag ist völlig unwichtig. Ich möchte mich auf die Arbeit konzentrieren."

Die für die Frankfurter spielfreie Woche scheint aus Sicht des Coaches auch aus diesem Grund der ideale Zeitpunkt für die Klärung der eigenen Personalie zu sein.

Kovač übernahm die Eintrach Anfang März vom glücklosen Armin Veh. Unter seiner Regie holte die Eintracht in 16 Bundesligaspielen 30 von 48 möglichen Punkten. Aktuell belegt Frankfurt Tabellenplatz sieben.