Strunz: Kimmich? "Zu hoch bewertet"

Joshua Kimmich ist Newcomer bei Bayern München und im DFB-Team

Ex-Nationalspieler Thomas Strunz hat die Erwartungen an Shooting-Star Joshua Kimmich gedämpft. "Insgesamt wird Kimmich für mich zu hoch bewertet", erklärte der Europameister von 1996 im "kicker".

Er sehe in dem beim Nationalteam als Rechtsverteidiger eingesetzten Bayern-Youngster nicht den neuen Philipp Lahm. "Lahm ist filigran, ein Techniker und Kombinationsspieler, der weiß, was er wann zu tun hat. Diese Leichtigkeit, diese Intuition fehlt Kimmich noch, den jungen Lahm kann ich in ihm nicht erkennen", so Strunz.

Der 21 Jahre alte Ex-Leipziger sei ein ganz anderer Spielertyp als der langjährige DFB-Kapitän. "Kimmich ist ein Arbeiter im Mittelfeld, körperlich präsent, aggressiv und sehr wichtig für die Mannschaft. Seine Position ist im Mittelfeld, als Abräumer, hinter Alonso und Martínez. Allerdings halte ich Kimmich für keinen Strategen, er ist kein neuer Matthäus oder Schweinsteiger, sondern ein Jeremies, der anderen den Rücken freihält", sagte Strunz.

Thomas Berthold, Weltmeister von 1990, schlägt in die selbe Kerbe. "Kimmich stellt als Außenverteidiger sicher nicht die Ideallösung dar, dazu mangelt es ihm an Dynamik, Tempo, Körperlichkeit, Kopfball- und Zweikampfstärke. Außerdem muss ein Top-Außenverteidiger präzise flanken", sagte der frühere Abwehrspieler dem Fachmagazin. Es sei bezeichnend, dass Kimmich bei der Lahm-Nachfolgersuche des FC Bayern keine Rolle spiele.