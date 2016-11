1899: Vogt peilt Nationalmannschaft an

Kevin Vogt von der TSG 1899 Hoffenheim möchte gern in die Nationalmannschaft

Kevin Vogt ist seit Sommer 2016 bei der TSG 1899 Hoffenheim und stieg sofort zum Leistungsträger auf. Dafür rückte er allerdings auf eine vorerst ungewohnte Position. Sein Ziel ist Europa und die Nationalmannschaft, für die er bereits in der U21 spielte.

An die DFB-Elf "würde ich nie einen Haken dranmachen", bekräftigte der zur Zeit stark aufspielende Vogt im "kicker", der aber nur Erwartungen an sich selbst und nicht an den Bundestrainer habe. "Ich muss dieses Level halten. Ich arbeite hart und versuche, noch besser zu werden. Was dann kommt, kann ich nicht beeinflussen."

Auch mit Hoffenheim möchte der gelernte Mittelfeldspieler nach zehn Spielen ohne Niederlage trotz aller Bescheidenheit hoch hinaus. "Ich bin sehr optimistisch. Wir sind sehr stabil", freute sich Vogt, der die Bodenständigkeit des eigenen Teams hervorhob: "Das Schönste ist, dass ich mir keine Sorgen mache, dass jemand abhebt oder nachlässt. Hier muss man nicht gegensteuern, die Mannschaft ist gierig."

Schafft Hoffenheim die Qualifikation für die Europa League?

Dass seine Mannschaft den ein oder anderen überraschen wird, steht für den ehemaligen Kölner fest. Hierbei hat er für sich immer auch das internationale Geschäft im Blick. "Das ist schon ein Traum von mir, daraus mache ich keinen Hehl", gab Vogt zu, "aber für Träume muss man hart arbeiten. Ich glaube fest daran." Allerdings weiß er auch, dass er geduldig sein muss. "Wann das kommt, ist schwer abzusehen."

Vogt selbst rückte von seiner angestammten Position im Mittelfeld in die Abwehr, wo seine Schnelligkeit erst recht zur Geltung kommt. "Darüber hat sich schon mancher gewundert, als Sechser ist das nie so aufgefallen. Das ist eine meiner Stärken, die ich jetzt ausspielen kann", zeigte er sich erfreut.

Nagelsmann? "Habe in der kurzen Zeit schon viel gelernt"

Was Julian Nagelsmann, seinen neuen Coach, angeht, stimmt er in die Lobeshymnen seiner Kollegen mit ein: "Ich habe in der kurzen Zeit schon viel gelernt. Taktisches, aber auch, dass man variabel sein muss und offen dafür, dass im Spiel von jetzt auf gleich auch mal etwas geändert werden muss." Dass die Pläne des Fußballehrers regelmäßig aufgingen, beschere zudem natürlich ein intensives Vertrauen zum 29-Jährigen.

Als neuer Abwehrchef ist Vogt für die Stabilität der Dreierkette verantwortlich und weiß die Anweisungen seines Trainers genau umzusetzen. "Es geht darum, hellwach zu sein und das Spiel zu lesen", erklärte der 25-Jährige, "wir verteidigen nicht Harakiri, aber sehr mutig und hoch. Wir müssen früh rausrücken, um die Konteraktionen im Keim zu ersticken."