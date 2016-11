Schalker Eurofighter beim FCI auf der Liste?

Mike Büskens ist offenbar Trainer-Kandidat beim FC Ingolstadt

Bei seiner Trainersuche kassierte der FC Ingolstadt offenbar schon zahlreiche Absagen. Neu in der Verlosung bei den Schanzern: der bei Rapid Wien frisch entlassene Schalker "Eurofighter" Mike Büskens und Werder-Legende Andreas Herzog.

Das berichtet die "kicker". Mit Büskens verbinde FCI-Sportdirektor Thomas Linke eine Freundschaft. Beide gewannen 1997 als Spieler mit Schalke 04 den UEFA-Pokal. Büskens, zuvor zweimal bei Greuther Fürth sowie Fortuna Düsseldorf in der Verantwortung, wurde in Wien am Montag beurlaubt. Unter seiner Regie hatte Rapid aus den letzten zehn Ligaspielen nur nur zwei Siege geholt.

Herzog ist aktuell Co-Trainer von Jürgen Klinsmann bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Der 48-jährige Österreicher arbeitet seit 2013 in den Vereinigten Staaten. Seit 2015 betreut er zusätzlich die U23 der USA. Der ehemalige Mittelfeldregisseur war zuletzt auch bei einem Ex-Klub Werder Bremen als Cheftrainer im Gespräch. Der Job ging dann aber dauerhaft an Alexander Nouri.

Labbadia, Breitenreiter und Co. wollen nicht zum FCI

Der FC Ingolstadt wird während der Länderspielpause und wohl auch danach in der eminent wichtigen Partie beim SV Darmstadt 98 von Interimslösung Michael Henke gecoacht. Der langjährige Co-Trainer von Ottmar Hitzefeld soll jedoch nach Aussagen der Vereinsführung keinesfalls langfristig in der Verantwortung bleiben.

Bruno Labbadia, Michael Frontzeck, André Breitenreiter, David Wagner (Huddersfield Town) und zuletzt auch Jos Luhukay sollen den Schanzern in den letzten Tagen einen Korb gegeben haben. Der noch sieglose FCI belegt nach zehn Spielen mit zwei Punkten Tabellenplatz 17.