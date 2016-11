Rooney startet gegen Schottland als Kapitän

Wayne Rooney kehrt als Kapitän in Englands Startelf zurück

Der englische Nationalspieler Wayne Rooney wird am Freitag im WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland in die Startelf zurückkehren und das Team als Kapitän aufs Feld führen. Das gab Interimstrainer Gareth Southgate am Donnerstag bekannt.

"Meiner Meinung nach ist er ein sehr erfahrener Spieler für ein Spiel wie dieses. Ich habe nicht gezögert, ihn aufzustellen", sagte Southgate: "Er spielt gut für Manchester United. Ich glaube, er ist ein Spieler, dem es gut tut, wenn er in einen Rhythmus kommt."

Beim 0:0 in Slowenien im Oktober saß der 31-Jährige zunächst nur auf der Bank, nachdem er auch bei seinem Premier-League-Klub United seinen Startplatz verloren hatte. Aber in den letzten beiden Spielen berief ManUnited-Trainer José Mourinho Rooney wieder in die Startaufstellung, und der traf bei der 1:2-Niederlage gegen Fenerbahçe in der Europa League.

"Er ist in einer besseren Verfassung als bei unserem letzten Treffen, was seine Aufgewecktheit betrifft", sagte der 46 Jahre alte Trainer.