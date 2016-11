Modeste: "Bin nicht wie Messi oder CR7"

Anthony Modeste vom 1. FC Köln träumt von der französischen Nationalmannschaft

Torjäger Anthony Modeste vom 1. FC Köln hat sich zu seinen Ambitionen in der Nationalmannschaft und seiner Zukunft in der Domstadt geäußert. An einen Vereinswechsel denkt Modeste nach eigenen Angaben nicht.

"Ich will mit dem 1. FC Köln bis zum Ende meiner Vertragszeit Europa League spielen. Und ich glaube daran, dass das möglich sein wird", sagte der Stürmer, der noch bis 2021 an Köln gebunden ist, gegenüber der "Bild". Auch eine langfristige Zukunft in der Domstadt ist für den Torjäger vorstellbar: "Für mich wäre es kein Problem, auch nach meiner Karriere hier zu leben. Ich kann mir vorstellen, später weiter für den FC zu arbeiten. Zum Beispiel als Trainer – nur für Stürmer! Oder als Scout. Cheftrainer wäre aber nichts für mich."

Angesprochen auf seine starke Torquote gibt sich der 28-Jährige aber bescheiden. "Ich bin nicht wie Messi oder Ronaldo, kann nicht 3 oder 4 Leute ausspielen – und mache dann mein Tor. Ohne meine Mitspieler kann ich überhaupt nichts machen", so der Bundesliga-Top-Torschütze.

Angst vor einer erneuten Schwäche-Phase im Winter hat der Kölner Torgarant ohnehin nicht: "Ich habe viel Erfahrung. Ich glaube, diesmal werde ich in kein Winter-Loch fallen. Ich hoffe, dass ich weiter treffe. Egal, ob es kalt wird, regnet oder schneit."

"Wollen unsere Fans glücklich machen"

Auch in seiner drei Tore-Gala gegen den Hamburger SV sieht Modeste eine Bestätigung seiner guten Entwicklung. "Dass ich nach einem verschossenen Elfmeter gleich drei Tore mache, ist der Beweis, dass ich viele Fortschritte gemacht habe, und dass ich als Spieler weitergekommen bin. Früher hätte ich ein bisschen den Kopf gesenkt und sicher mehr gegrübelt, was dieses Mal überhaupt nicht der Fall war", räumte der Angreifer gegenüber "bundesliga.de" ein.

Für das anstehende Rhein-Derby hat sich Modeste zudem viel vorgenommen: "Wir wollen dort punkten. Ein Derby ist besonders wichtig. Wir wollen unsere treuen Fans noch glücklicher machen. Dort ist es stets schwer zu bestehen, aber ich traue uns mindestens einen Punkt zu."

Winkt irgendwann ein Einsatz für die Équipe Tricolore?

Auch was seine Zukunft in der Nationalmannschaft angeht, ist Modeste optimistisch: "Ich muss einfach weitertreffen. Wenn das klappt, dann wird der Anruf irgendwann kommen. Natürlich ist die Nationalelf ein Traum – auch für mich. Aber die Konkurrenz im Sturm ist groß", sagte Modeste. Er steht zur Zeit mit elf Toren an der Spitze der Bundesliga-Torschützenliste.

Die deutsche Nationalmannschaft ist für Modeste indes kein Thema, auch wenn dies vom Reglement her noch möglich wäre. "Nein, ich bin Franzose, will für Frankreich spielen. Ich habe nie überlegt, ob ich für ein anderes Land spielen könnte", ergänzte Modeste. Joachim Löw habe sich bei ihm auch nicht gemeldet.