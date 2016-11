Löw verrät drei Starter für San-Marino-Spiel

Joachim Löw gibt drei Mitglieder der San-Marino-Startelf bekannt

Marc-André ter Stegen steht im Tor, İlkay Gündoğan zieht im Mittelfeld die Fäden und Mario Gomez stürmt: Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in San Marino drei Personalentscheidungen verraten.

Zwei, drei Positionen seien noch offen, sagte Löw vor dem Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstagabend.

Ob die Debütanten Serge Gnabry, Benjamin Henrichs und Yannick Gerhardt bereits am Freitag oder erst vier Tage später im Länderspiel-Klassiker in Mailand (20.45 Uhr/ARD) gegen Italien zum Einsatz kommen, ließ der Bundestrainer offen. "Es ist geplant, dass alle Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen. Es ist der Sinn solcher Spiele, dass ich junge Spieler heranführen möchte", sagte Löw.

#Löw: "Bei Testspielen und dem Confed Cup haben wir die Gelegenheit, jungen Spielern eine Chance zu geben." #DFBPK #SMRGER #DieMannschaft — Die Mannschaft (@DFB_Team) 10. November 2016

Im Tor setzt der 56-Jährige beim Test-Duell mit dem vierfachen Weltmeister auf Bernd Leno (Bayer Leverkusen).

Gegen die Azzurri definitiv nicht zum Einsatz kommt Serie-A-Legionär Sami Khedira. Löw wird den Mittelfeldspieler von Juventus Turin schonen.

An den Plänen habe sich "nichts geändert. Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei. Ich habe 24 Pflichtspiele gemacht. Natürlich will ich unheimlich gerne spielen. Aber man muss sinnvoll an die Sache herangehen", sagte Khedira. Er wolle "die ganze Saison auf hohem Niveau spielen. Deshalb ist so eine Pause sinnvoll."