"Große Ehre": DFB-Rückkehr erfreut Klose

Miroslav Klose ist zurück im Kreis der Nationalmannschaft

Miroslav Klose freut sich über seine Rückkehr als Trainer-Azubi zur deutschen Nationalmannschaft.

"Ich bin froh und glücklich, wieder Teil dieser großen Familie Nationalmannschaft zu sein. Der Gedanke ist bei mir über längere Zeit gereift", sagte Klose vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in San Marino.

#Klose: "Die Möglichkeit, bei einem Weltmeistertrainer einzusteigen, erhält nicht jeder. Dafür bin ich sehr dankbar." #SMRGER #DieMannschaft — Die Mannschaft (@DFB_Team) 10. November 2016

Der WM-Rekordtorschütze absolviert nach seinem Karriereende beim Deutschen Fußball-Bund ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm. "Ich bin fantastisch aufgenommen worden. Es ist eine große Ehre für mich", sagte der 38-Jährige. "Die Möglichkeit, bei einem Weltmeistertrainer einzusteigen, erhält nicht jeder. Dafür bin ich sehr dankbar."

#Klose: "Bin glücklich, wieder Teil dieser Familie zu sein. Der Gedanke ist bei mir über längere Zeit gereift." #SMRGER #DieMannschaft — Die Mannschaft (@DFB_Team) 10. November 2016

Klose lobte auch die zahlreichen jungen Top-Talente im aktuellen Kader. "Sie sind für ihr Alter sehr weit. Das ist für mich unglaublich zu sehen", so der frühere Angreifer. Er selbst könne trotz seiner ruhigen Art "auch laut" werden.

#Klose über die jungen Spieler: "Sie sind für ihr Alter sehr weit. Das ist für mich unglaublich zu sehen." #SMRGER #DieMannschaft #DFBPK — Die Mannschaft (@DFB_Team) 10. November 2016

Bundestrainer Joachim Löw ist über den "Neuzugang" sehr erfreut. "Im Fußball spielt die Spezialisierung in den einzelnen Mannschaftsteilen eine große Rolle. Ich denke, dass wir sehr von ihm profitieren können", sagte Löw. Klose soll sich beim Weltmeister in erster Linie um die Offensivabteilung kümmern. "Wir werden ihn in den nächsten Monaten einarbeiten, was unsere Denkweise und Philosophie betrifft", sagte Löw.

Auch Sami Khedira schwärmte von Klose: "Besonders für die jüngeren Offensivspieler ist er ein absoluter Gewinn."