Elftal im Pech: Drei Spieler fehlen verletzt

Holland muss gegen Luxemburg auf Vincent Janssen verzichten

Die niederländische Nationalmannschaft ist vom Verletzungspech geplagt. Drei Stammspieler können nicht in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg antreten, teilte der niederländische Fußballverband KNVB mit.

Nationaltrainer Danny Blind nominierte deshalb Leroy Fer von Swansea City und Marten De Roon von Middlesbrough nach. Beim Freundschaftsspiel der Niederländer gegen Belgien (1:1) waren Stijn Schaars, Vincent Janssen und Jeremain Lens verletzt ausgefallen. Schon zuvor mußte Bondscoach Blind auf vier Stammspieler verzichten.

Bondscoach Danny Blind heeft Marten de Roon (Middlesbrough) en Leroy Fer (Swansea) toegevoegd aan Oranje, dat 23 spelers telt voor #LUXNED. pic.twitter.com/kFMqxNWDgV — OnsOranje (@OnsOranje) 10. November 2016

Mannschaftskapitän Arjen Robben soll allerdings fit sein. Der Star des FC Bayern könnte am Sonntag sein erstes Länderspiel in diesem Jahr bestreiten. Mit vier Punkten aus drei Spielen stehen die Niederlande zur Zeit in der Gruppe A auf dem dritten Platz hinter Frankreich und Schweden.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe A

dpa/red