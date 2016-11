Bartra adelt Weigl: "Einer wie Busquets"

Großes Lob für Julian Weigl

Der Mann weiß, wovon er spricht: BVB-Abwehrmann Marc Bartra hat Teamkollege Julian Weigl in höchsten Tönen gelobt und Vergleiche zu einem Barça-Star gezogen.

Im Interview mit "Mundo Deportivo" erklärte der spanische Nationalverteidiger, dass er "Julian schon ein wenig kannte, als er im Sommer nach Dortmund kam". Die Qualitäten des 21-Jährigen erinnern Bartra an seinen Ex-Mitspieler Sergio Busquets, mit dem er jahrelang in Barcelona gemeinsam auf dem Platz stand. "Sie ähneln sich sehr", so die Einschätzung des Borussia-Neuzugangs.

Nach seiner Ankunft beim Revierklub vor 16 Monaten hat sich Weigl zum Leistungsträger im BVB-Mittelfeld entwickelt und sogar den Sprung in die DFB-Auswahl geschafft. Entsprechend glanzvoll fällt die Lobeshymne von Bartra aus: "Er diktiert das Spiel im Zentrum und hilft uns häufig, wenn wir den Ball verlieren. Bei ihm sieht es so aus, als hätte er immer alles unter Kontrolle. Deshalb denke ich manchmal bei ihm an Busquets, auch wenn die beiden natürlich noch einiges trennt. Julian ist sehr wichtig für mich".

Auch Dembélé und Pulisic werden mit Lob überhäuft

Kaum weniger euphorisch äußert sich der spielstarke Spanier über die Ausnahmetalente Ousmane Dembélé und Christian Pulisic. Selbst den Sprung zum großen FC Barcelona traut er ihnen eines Tages zu. "Christian hat mich sehr überrascht, Ousmane ist ohnehin sehr, sehr stark. Sie wirken nicht so jung, wie sie eigentlich sind", so Bartra, der weiter ausführt: "Pulisic ist unglaublich schnell und sehr sauber am Ball, was in seinem Alter nicht einfach ist. Und Dembélé ist einfach spektakulär, speziell aus physischer Sicht. Er muss taktisch zwar noch etwas dazulernen, doch er wird es weit bringen".

Sein Fazit: "Sie sind immer noch jung und haben Potenzial, sich weiter zu verbessern. Beide bleiben erst einmal in Dortmund, was großartig für uns ist. Doch ich bleibe dabei - sie haben das Zeug für Barça ".