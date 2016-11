Götze: "Den alten Mario gibt es nicht mehr"

Götze geht die Frage nach dem "alten Mario" auf die Nerven

Ein Prügelknabe wehrt sich: Mario Götze geht die Frage nach dem "alten" Mario zunehmend auf die Nerven.

"Diese Diskussion halte ich für absoluten Quatsch. Soll ich mich jetzt wieder zum 18-Jährigen machen?", fragte der 24-Jährige von Borussia Dortmund in der "Bild"-Zeitung und betonte: "Jeder Fußballspieler entwickelt sich weiter - diesen alten Mario Götze wird es nicht mehr geben."

Götze war im Sommer von Bayern München zum BVB zurückgekehrt, wo er immer wieder Vergleiche zu seinen ersten Bundesliga-Jahren bei den Westfalen (2009 bis 2013) zu hören bekommt. "Ich habe inzwischen fast 60 Länderspiele, sechs Jahre Erfolg bei Bayern und Dortmund gehabt, bin fünfmal Meister geworden - das sind Fakten", sagte Götze zu seiner Entwicklung.

"Habe auch aus Rückschlägen gelernt"

Der Torschütze aus dem WM-Finale betonte, er habe sich konstant weiterentwickelt. "In München habe ich viel dazugelernt, habe mit Weltklassespielern gespielt, bin gereift und habe auch aus Rückschlägen gelernt. Insgesamt war ich in München glücklich und bin es jetzt in Dortmund auch", sagte Götze.

Lobende Worte fand Götze derweil für seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Miroslav Klose, der derzeit als Trainer-Azubi beim DFB-Team arbeitet. "Er ist ein großes Vorbild für mich. Ich habe es genossen, mit ihm zu spielen und finde es super, dass er jetzt in neuer Funktion wieder dabei ist. Von seinem sportlichen Geist und seiner Fairness können wir alle lernen", sagte er.