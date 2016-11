Alaaf! Köln probt die Champions League

Der 1. FC Köln posiert mit dem Henkelpott. Foto: Rolf Vennenbernd

Beflügelt vom Hoch in der Bundesliga hat der 1. FC Köln schon mal für die Champions League geprobt. Mit einem Henkelpott und Shirts mit dem Logo der Königsklasse liefen Spieler und Betreuer zum "Sondertraining" auf den Trainingsplatz der Kölner auf.

Auf dem Rasen stellte sich die Mannschaft ganz in Manier der Champions League in einer Reihe auf und lauschte andächtig der Hymne. Grund für die Aktion: Karnevalsauftakt in Köln. Passend zum Anlass erschien Cheftrainer Peter Stöger verkleidet - mit roter Mütze, Anzug und roter Krawatte - offenbar in Anlehnung an den künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

Der Österreicher zeigte sich in bester Karnevalslaune auf dem Kölner Trainingsgelände und nahm sich samt seiner Spieler selbst aufs Korn: "Die Taktik eines Peter Stöger ist unübertroffen. Leider sind die Spieler nicht immer in der Lage, alles umzusetzen. Aber das ist das Los eines Peter Stöger."

Im Anschluss an die "Sondertrainingseinheit" schmissen sich die FC-Profis in ihre Karnevalskostüme und begingen so ganz im Sinne des Karnevalsvereins den Auftakt zur diesjährigen fünften Jahreszeit.