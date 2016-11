Salihović sieht Hoffenheim auf Europa-Kurs

Glaubt an seinen Ex-Klub Hoffenheim: Sejad Salihović

Der Ex-Hoffenheimer Sejad Salihović verdient seine Brötchen derzeit bei Beijing Renhe in der zweiten chinesischen Liga. Die Entwicklung seines ehemaligen Arbeitgebers beobachtet der 32-Jährige dennoch genau, und traut der TSG in die Saison einiges zu. "Der Europacup ist endlich drin", erklärte der Standard-Spezialist im "kicker".

Das aktuelle Team zeichne sind vor allem durch eine furchtlose Einstellung aus. "Hoffenheim ist eine der wenigen Mannschaften in der Bundesliga, die völlig ohne Angst wirklich Fußball spielen will. Die Jungs haben Spaß zusammen, das sieht man sofort auf dem Platz", sagte der Bosnier.

In diesem Zusammenhang verwies er auf Coach Julian Nagelsmann, den er selbst noch in der Rolle als Co-Trainer kennenlernte. "Man merkte sofort, dass er ein Riesenpotenzial als Coach hat. Er weiß haargenau, wie er spielen will und setzt das auch durch", wusste Salihović über den jüngsten Übungsleiter der Bundesliga zu berichten. Er sei ein "extrem positiver Typ, der nichts auf Namen gibt."

Schwächer als 2008?

Salihović selbst hat mit den Kraichgauern schon einiges mitgemacht. Er erlebte den Durchmarsch aus der Regionalliga in die Bundesliga sowie den Fast-Abstieg 2013. Der absolute Höhepunkt seiner Hoffenheimer Zeit war zweifelsohne die Herbstmeisterschaft 2008. "Damals hatte die Mannschaft mehr Qualität, deshalb ist der aktuelle Erfolg auch noch überraschender", sagte der 45-fache Nationalspieler.

In diesem Sommer hätten die Verantwortlichen das Maximum aus den zur Verfügung stehenden Mitteln gemacht. "Alex Rosen hat mit eher wenig Geld weitgehend unbekannte Neue geholt, die jetzt eben ihre Leistung bringen." Als Beispiel führte der 32-Jährige vor allem Kerem Demirbay ins Feld, der ein "super Spieler" sei.