Werders Moisander: "Es ist frustrierend"

Mahnende Worte von Werder-Verteidiger Moisander

Es gibt dankbarere Aufgaben im Profigeschäft als in der Abwehr von Werder Bremen zu spielen. Das musste auch Niklas Moisander, der im Sommer an die Weser wechselte, am eigenen Leib erfahren.

Im Interview mit der "Kreiszeitung" gab der Finne, der aufgrund einer Gelbsperre nicht für sein Land im Länderspieleinsatz ist, nun Auskunft über seine Gefühlslage im Abstiegskampf. "Es läuft nicht gut. Es ist frustrierend, dass wir nur sieben Punkte haben", so das Zwischenfazit des 31-Jährigen, der sich einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpft hat.

Als Erklärung für die Talfahrt führt er die vielen "zu leichten Gegentore" an, die die Bremer in den vergangenen Wochen kassiert haben. 27 Treffer haben die Grün-Weißen in zehn Partien hinnehmen müssen - eine desaströse Bilanz. Dennoch will der langjährige Ajax-Kapitän mit positiver Attitüde vorangehen: "Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir genug Qualität haben. Es war ja in den letzten Spielen nicht so, dass der Gegner so viel besser war als wir", so Moisander, der gleichwohl zugibt, als Team "Fehler gemacht, Tore kassiert und vielleicht auch zu wenig Chancen kreiert zu haben".

Klare Ansage: "Wir müssen jetzt aufwachen"

Doch wie soll es mit dem SV Werder, der den eigenen Ansprüchen auf Relegationsrang 16 meilenweit hinterherhinkt, nun weitergehen? Der Suomi-Kapitän hat da klare Vorstellungen: "Wir alle müssen aufmerksamer sein, wir müssen jetzt aufwachen". Ein Fingerzeig in Richtung zahlreicher Mitspieler im Formtief.

Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass Rückkehrer wie Claudio Pizarro, Max Kruse und Philipp Bargfrede für neuen Schwung sorgen. Der Finne dazu: "Wir alle hoffen, dass Philipp nun fit ist und dem Team helfen kann. Wir haben es bei Claudio Pizarro gesehen, dass er in den 20 Minuten gegen Schalke Qualität ins Team gebracht hat. Mit Philipp wird es das Gleiche sein. Und Max ist eine große Persönlichkeit – und außerdem ein guter Spieler".

Moisander erhofft sich von den Rekonvaleszenten vor allem offensive Entlastung: "Ein Problem bei uns ist, dass wir den Ball nicht lange in unseren Reihen halten können. Es würde auch helfen, mal 1:0 oder 2:0 zu führen".