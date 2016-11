Wolfsburg will Nachhaltigkeits-Vorbild sein

Der VfL Wolfsburg macht Nachhaltigkeit zum Vereins-Ziel

Der VfL Wolfsburg will in Sachen Nachhaltigkeit ein Vorbild sein. "In diesem Bereich nehmen wir eine führende Position im europäischen Fußball ein. Wir wollen national und international als verantwortungsvoller Verein wahrgenommen werden. Unser Nachhaltigkeitsbericht zeigt, was wir bereits erreicht haben", sagte VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann am Freitag bei der Vorstellung des Berichts in den Räumen der Lebenshilfe Wolfsburg.

Dort entsteht auch eine handgefertigte Modekollektion aus recycelten VfL-Trikots, die von Studenten der Hochschule Hannover entwickelt wurde.

"Wir sind ein Verein, der nicht nur Fußball spielt. Wir helfen, wo Hilfe benötigt wird, zum Beispiel bei der Lebenshilfe. Und wir wollen authentisch sein", sagte Röttgermann.

Der Verein hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, bis zum Ende der Saison 2017/2018 seine CO2-Emissionen um 25 Prozent gegenüber 2011 zu senken. Fünf Prozent Senkung sind inzwischen erreicht.