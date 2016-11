FIFA-Ethiker wollen Hawit lebenslang sperren

Alfredo Hawit droht eine lebenslange Sperre von der FIFA

Auch dem früheren FIFA-Vizepräsidenten Alfredo Hawit (Honduras) droht eine lebenslange Sperre im Weltfußball. Einen entsprechenden Antrag reichten die Ermittler der Ethikkommission des Weltverbandes am Freitag an die rechtsprechende Kammer um den Münchner Richter Hans-Joachim Eckert weiter.

Hawit wird unter anderem vorgeworfen, Bestechungsgelder von Marketingfirmen angenommen zu haben.

In verschiedenen Anklagepunkten hatte sich Hawit bereits vor einem US-Gericht im April schuldig bekannt, er gehörte zu den FIFA-Funktionären, die am 3. Dezember 2015 in Zürich verhaftet und in Auslieferungshaft gesetzt worden waren.